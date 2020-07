Quando è stato girato Temptation Island 2020? Ecco come è stato possibile (Di giovedì 16 luglio 2020) Temptation Island entra nel vivo con nuove puntate ogni giovedì che accompagneranno gli appassionati durante tutto il mese di luglio. Il primo appuntamento andato in onda il 2 luglio ha suscitato tantissime discussioni via social. Una delle domande che centinaia di fan si sono posti riguarda la modalità di ripresa del programma di Canale 5. come è stato possibile girarlo nonostante la pandemia da coronavirus? Quando è stato fatto? Quest’anno Temptation Island è completamente ‘Covid-free’. Sono state adottate tutte le precauzioni a livello sanitario con il rispetto delle norme imposte dal virus: nonostante qualche dubbio sul possibile ... Leggi su sportface

L'esistenza di un misterioso marito della ereditiera inglese Ghislaine Maxwell è una delle sorprese emerse durante l'udienza dello scorso venerdì, con la quale la donna ha cercato di ottenere la liber ...

I fratelli Bryan erano pronti al ritiro. Ora potrebbero aver bisogno di un ultimo bagno di folla

Potete leggere il pezzo originale qui; il sito del New York Times richiede l’iscrizione, ma fino a un certo numero di articoli la fruizione è gratuita. Il piano dei Bryan era perfetto. Un ultimo giro ...

