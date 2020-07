Presentati i palinsesti Rai, spicca l’assenza della Balivo: è addio? (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Che l’aria fosse tesa si era capito alla fine del ciclo di puntate di Vieni da Me, ma, dopo la presentazione del palinsesto Rai per la stagione 2020/2021, si potrebbe iniziare a parlare addirittura di addio. Caterina Balivo è stata esclusa a sorpresa dagli appuntamenti della televisione di Stato nonostante i buoni ascolti. Certo un sentore c’era, al di là del contratto che lega la conduttrice alla Rai, in fondo lei stessa aveva parlato di una voglia di percorrere nuove strade per un altro tipo di attività televisiva, ma poi ci hanno pensato i vertici a dare una spallata decisa a questo rapporto estromettendola dalla programmazione, dopo aver ripreso star come Antonella Clerici e Lorella Cuccarini. Nubi sul futuro della napoletana, escluso un ... Leggi su anteprima24

