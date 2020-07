Moto2, Luca Marini pensa in grande: 'Mi sento pronto per vincere' (Di giovedì 16 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Moto2 Luca Moto2, Luca Marini pensa in grande: "Mi sento pronto per vincere" La Gazzetta dello Sport Jerez, Moto2: pattuglia azzurra tra conferme e riscatti

Il mondiale Moto2 riparte questo weekend dopo il primo round in Qatar, dove ben due italiani hanno concluso sul podio: Lorenzo Baldassarri e Enea Bastianini, entrambi alle spalle di un Tetsuta Nagashi ...

Moto2, si riparte da Jerez. L’Italia cerca il successo!

Dal tracciato di Jerez de la Frontera, sede del GP di Spagna di MotoGP, riaccendono i motori i giovani protagonisti della Moto2. A differenza della massima categoria per il panorama a due ruote, il tr ...

