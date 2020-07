Michele Placido racconta l’amore per la moglie e… per il vino (Di giovedì 16 luglio 2020) A “C’è tempo per” Michele Placido ha parlato della moglie, della figlia ma anche dell’amore per il vino soffermandosi sulla recente partecipazione della sua azienda vinicola al Vinitaly Michele Placido è intervenuto nella nuova puntata di “C’è tempo per“, spin-off di Unomattina Estate condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi da Verbania. L’attore ha parlato della figlia Violante “Non sempre il percorso di vita coincide anche con il dare e avere. Lei mi ha sempre dato consigli straordinari, frenandomi negli eccessi e standomi accanto nel lavoro”. Sulla moglie infatti ha dichiarato “Ciò che mi dà lei, sul piano dell’organizzazione, del nostro lavoro teatrale e ... Leggi su zon

Michele Placido, Michela Andreozzi, Serena Autieri, Selene Caramazza, Salvatore Ficarra e Valentino Picone, Giorgio Pasotti, Gianmarco Tognazzi, Gaia Girace, Maria Sole Tognazzi, Arisa, Benedicta ...

Nuova puntata di C’è tempo per… su Rai1 con Beppe Convertini e Anna Falchi, una coppia affiatata che oggi ha parlato di amicizia e nel valore incredibile che ha nella vita di tutti i giorni. Ospiti Da ...

