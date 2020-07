La bufala dei ‘25 poliziotti infetti dopo lo sbarco dei migranti in Calabria’ (Di giovedì 16 luglio 2020) Questa è la storia di come un titolo sbagliato venga utilizzato dai megafoni sovranisti per fare pura propaganda, senza fare attenzione (anzi, non dando importanza) alle rettifiche e alle notizie reali. È il caso della vicenda che riguarda i «25 poliziotti infetti» nei commissariati di Siderno e nella Questura di Reggio Calabria dopo lo sbarco dei migranti a Roccella Jonica dei giorni scorsi. Una disinformazione che si basa sui fatti: perché se è vero che 25 agenti non stanno lavorando in questi giorni, occorre sottolineare come nessuno di loro risulti (al momento) contagiato. Si tratta di una soluzione preventiva – chiamiamola quarantena o isolamento fiduciario – in attesa dei risultati dei test. LEGGI ANCHE > La bufala del ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : bufala dei Covid e zanzare, bufala in agguato Adnkronos La bufala dei ‘25 poliziotti infetti dopo lo sbarco dei migranti in Calabria’

Ma nessuno degli agenti risulta essere positivo al Coronavirus. 25 poliziotti infetti dopo l’arrivo dei migranti in Calabria: una bufala Il Gazzettino, nella sua versione online, ha poi corretto il ...

Ma nessuno degli agenti risulta essere positivo al Coronavirus. 25 poliziotti infetti dopo l'arrivo dei migranti in Calabria: una bufala Il Gazzettino, nella sua versione online, ha poi corretto il ...