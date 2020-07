Giannini: se passa ddl Zan deriva liberticida (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma – “Se il disegno di legge Zan venisse sciaguratamente approvato, si darebbe il la’ a un’irreversibile deriva liberticida che sopprimerebbe i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. Ecco perche’ sostengo, come primo firmatario, la mozione sottoscritta dal gruppo consiliare della Lega affinche’ il Governatore Zingaretti manifesti presso il parlamento la propria contrarieta’ al provvedimento”. Lo afferma Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega, presente quest’oggi alla manifestazione Pro Vita & Famiglia in piazza Montecitorio. “Con il pretesto di inasprire alcuni reati commessi contro determinate categorie di persone- aggiunge- aspetto peraltro gia’ disciplinato dal nostro ordinamento, il testo in esame alla Camera rischierebbe di mandare ... Leggi su romadailynews

SalvoGiordano9 : @LaStampa La Stampa di Giannini vuole fare le scarpe a Il Giornale si Sallusti come gazzetta di famiglia di zio Sil… -

Ultime Notizie dalla rete : Giannini passa Giannini: se passa ddl Zan deriva liberticida RomaDailyNews Omofobia: Giannini (Lega), se passa Ddl Zan deriva liberticida

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Se il disegno di legge Zan venisse sciaguratamente approvato, si darebbe il là un’irreversibile deriva liberticida che sopprimerebbe i diritti fondamental ...

Carla e Penelope Giannini/ Chi sono la moglie e la figlia di Gianna Nannini?

Se non ci fosse Penelope, mia figlia, non avrei mai fatto questo passo. Ma se mi succedesse qualcosa, Penelope per la legge italiana non avrebbe nessuno. In Inghilterra Carla la può adottare”.

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Se il disegno di legge Zan venisse sciaguratamente approvato, si darebbe il là un’irreversibile deriva liberticida che sopprimerebbe i diritti fondamental ...Se non ci fosse Penelope, mia figlia, non avrei mai fatto questo passo. Ma se mi succedesse qualcosa, Penelope per la legge italiana non avrebbe nessuno. In Inghilterra Carla la può adottare”.