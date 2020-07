Esonero Sarri, bomba dall’Inghilterra: Agnelli ha scelto il sostituto (Di giovedì 16 luglio 2020) Prende sempre maggiormente quota la possibilità di un Esonero per Maurizio Sarri. In Inghilterra sono assolutamente sicuri: sarebbe già stato scelto e contattato il sostituto. La bomba arriva direttamente dall’Inghilterra e rischia di fare tremare la panchina della squadra campione d’Italia in carica. La Juventus starebbe seriamente valutando la possibilità di un Esonero per Maurizio Sarri, tecnico arrivato appena 12 mesi fa a Torino e mai entrato definitivamente nel cuore dei tifosi e di una parte della dirigenza. La tanto acclamata rivoluzione bianconera non ha sortito i suoi effetti ed anzi ha lasciato grandissime perplessità. A dispetto di una classifica che la vede prima e ben distaccata dalle ... Leggi su bloglive

robypec75 : RT @napolista: Juve, Agnelli ha perso la pazienza. Si valuta l’esonero di Sarri a stagione in corso Lo scrive - invernomuto2 : RT @clape87: totalità. Perché, a quel punto, un esonero di Sarri che non sia accompagnato da altre teste che saltano e da una rosa cambiata… - junews24com : Esonero Sarri? Dall'Inghilterra: Juve, il sostituto può essere argentino - - MC21868 : RT @StefanoDonati27: Mi sembra molto probabile l’esonero di Sarri in caso di sconfitta con la Lazio. Lo spogliatoio ha già deciso. - Fabio777_ : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus, #Sarri ora rischia davvero: contatti nella notte. #Lazio decisiva, #Zauli o #Buffon fino a fine stagione… -