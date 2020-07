De Luca a Zingaretti: “Tutto il mio affetto, era solo una battuta” (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Era solo una battuta verso una persona per cui nutro grande affetto, non certo un atto politico”. Vincenzo De Luca interviene a ‘spiegare’ il senso dello sfottò (leggi qui) rivolto oggi al segretario nazionale del suo partito Nicola Zingaretti. “Trovo incredibile – afferma il governatore – che una battuta fatta nel corso di una chiacchierata con Bruno Vespa nell’ambito di un convegno possa essere stata interpretata come un atto politico”. “Basterebbe ascoltare la registrazione dell’intervista per rendersi conto del tono leggero e scherzoso con cui si parlava. Sinceramente non c’è da meravigliarsi più di nulla. Basta allontanarsi dal linguaggio del burocratismo e della politica politicante per ... Leggi su anteprima24

