Cagliari, terapie per Nainggolan e Pellegrini (Di giovedì 16 luglio 2020) Cagliari - Seduta mattutina per il Cagliari , che torna in campo in vista del prossimo impegno di campionato, contro il Sassuolo , in programma sabato 18 luglio alle 19.30 alla Sardegna Arena. I ... Leggi su corrieredellosport

Dalla_SerieA : Cagliari, terapie per Nainggolan e Pellegrini - - sportli26181512 : #Cagliari, terapie per Nainggolan e Pellegrini: Seduta mattutina per i rossoblù in vista del match con il Sassuolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari terapie Cagliari, terapie per Nainggolan e Pellegrini Corriere dello Sport.it Cagliari sempre più lontano dall’Europa, ko con la Samp e Ninja fuori dai giochi

Stagione finita per Nainggolan, a causa dell’infortunio difficile da recuperare in 10 giorni. È una lesione al polpaccio destro l’infortunio che costringerà il centrocampista del Cagliari a saltare l ...

Cagliari già in campo: testa al Sassuolo

Cagliari, allenamento all’indomani della brutta sconfitta in casa della Sampdoria. Ancora personalizzato per Oliva, terapie per Nainggolan e Pellegrini Il Cagliari ha già messo alle spalle la disfatta ...

Stagione finita per Nainggolan, a causa dell’infortunio difficile da recuperare in 10 giorni. È una lesione al polpaccio destro l’infortunio che costringerà il centrocampista del Cagliari a saltare l ...Cagliari, allenamento all’indomani della brutta sconfitta in casa della Sampdoria. Ancora personalizzato per Oliva, terapie per Nainggolan e Pellegrini Il Cagliari ha già messo alle spalle la disfatta ...