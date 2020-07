Bomba d’acqua a Palermo (VIDEO), giallo sui dispersi. Musumeci: “Dolore e rabbia” (Di giovedì 16 luglio 2020) Bomba d’acqua a Palermo. Due dispersi, proseguono le ricerche. Palermo – Bomba d’acqua a Palermo. Un violento temporale si è abbattuto nel capoluogo siciliano nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio 2020 con la pioggia che ha intrappolato molte persone. Nelle prime ore si era parlato di due decessi, non confermati dalle autorità. Di seguito un VIDEO della Bomba d’acqua che ha travolto Palermo Bomba d’acqua a Palermo, il giallo dei dispersi I due dispersi in questione sono un uomo e una donna che sono stati travolti dall’acqua. In un primo momento si era parlato del decesso dei due, ... Leggi su newsmondo

rtl1025 : ?? Due persone sono morte annegate in un sottopasso di viale della Regione a #Palermo, allagato per la bomba d'acqua… - ManlioDS : Del politicamente corretto non me ne frega nulla, se una città si allaga come #Palermo oggi, seppur per una bomba d… - MetaErmal : Ho visto solo ora le notizie sulla bomba d’acqua che ha investito Palermo. Vicino ai fratelli e sorelle siciliani. ?? - Ludimar54Luigi : RT @mbartolotta63: #Palermo, bomba d'acqua - tarutac : RT @MPSkino: È davvero piccolo, INFIMO ma credo che abbia superato 'la misura' Il suo commento di ieri sulla bomba d'acqua e i morti di #P… -

