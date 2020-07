Anticipazioni Daydreamer 17 luglio: Sanem e Can arrivano quasi al bacio, ma avviene un imprevisto (Di giovedì 16 luglio 2020) Anticipazioni Daydreamer 17 luglio: grande puntata quella di domani! Cosa succederà? Sanem e Can avranno un duro scontro, ma poi i due si riavvicineranno, arrivando quasi a baciarsi durante un bagno in mare. Intanto si sono trasferiti sul set per girare lo spot pubblicitario per i prodotti biologici di Levent e Osman verrà scelto come testimonial. Tuttavia accadrà uno spiacevole imprevisto e Deren avvertirà Can proprio mentre sta per scattare il bacio con Sanem! Ecco tutti i dettagli! Anticipazioni Daydreamer 17 luglio: Osman scelto come testimonal dalla “Fikri Harika” Can e tutti i suoi dipendenti si sposteranno sul set dove dovranno girare lo spot pubblicitario ... Leggi su pianetadonne.blog

