Anima francese e flop dal mercato: il Real Madrid della vecchia guardia torna campione (Di giovedì 16 luglio 2020) Se l’appello di società e sindaco (“Non uscite a festeggiare”) all’indirizzo dei tifosi del Real Madrid resterà inascoltato, lo scopriremo nella nottata tra giovedì 16 luglio e venerdì 17 luglio. Quel che è certo è che l’avviso preventivo in tempo di covid-19 è l’ennesimo indizio legato alla consapevolezza della capacità di una squadra di non sbagliare un match point. Non lo ha sbagliato stasera contro il VillaReal con una vittoria per 2-1 che vale il successo aritmetico in Liga, il trentaquattresimo nella sua storia, il secondo dell’era Zidane. Il Real Madrid si attesta a 86 punti in classifica, +7 rispetto ad un Barcellona travolto dai litigi intestini. Lo fa con la sua ... Leggi su sportface

Cambio al comando del Nato Defense College. Arriva a Roma il generale Rittiman

Già vice capo di Stato maggiore di Shape e comandante della Covid-19 Task force dell'Alleanza Atlantica, il generale francese Olivier Rittiman ha preso oggi il posto della collega canadese Chris White ...

