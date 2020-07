20 teli da mare per veri nerd (Di giovedì 16 luglio 2020) La questione spiaggia, sabbia, sole e prova costume è delicata, anche per i nerd. Questa specie preferisce essere vestita di tutto punto e illuminata da luci al neon e dalla luce blu degli schermi di computer, tablet e smartphone. Quindi per render loro l’estate un po’ meno traumatica abbiamo selezionato i teli da mare perfetti per l’homo geekens. Un homo che, a differenza di quello belloccio e mediterraneo che va per la maggiore sulle spiagge, vorrà farsi notare per l’asciugamano imperdibile piuttosto che per il fisico scultoreo. E con un bel telo da mare di Star Wars, di Star Trek o di Alien vi sentirete a casa. Ce n’è per ogni gusto, dall’asciugamano che condensa le copertine dei Comics della Marvel che hanno fatto la storia del fumetto a quello dedicato a ... Leggi su wired

Nasce come brand di una birra che racchiude in sé colori e profumi della "montagna del Sole". È bastato, però, un incontro casuale con una windsurfista per dare forma e vita ad una nuova linea di bors ...

Tintarella a rotazione nelle spiagge dell'Asinara

Ingresso contingentato e due sole ore di stazionamento per ciascun visitatore nelle spiagge dell'isola dell'Asinara. Regole severe quelle stabilite dal protocollo anticontagio dell'Ente parco nazional ...

