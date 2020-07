Upfront 2020 CBS: le prime modifiche, Survivor salta anticipato SWAT all’autunno (Di mercoledì 15 luglio 2020) Upfront 2020: CBS comunica il palinsesto autunnale. Ottimismo, flessibilità, e piani di riserva, sono le parole chiave. Il canale conta di tornare a produrre in estate. Update 15 luglio: Survivor non sarà pronto in tempo, la produzione sta lavorando alle Fiji per iniziare il prima possibile ma il reality non partirà in autunno, così SEAL Team torna alle 21 e alle 22 arriva la nuova stagione di SWAT inizialmente prevista in midseason. Dopo FOX e The CW, anche CBS ha annunciato i suoi piani per l’autunno televisivo. E se per i primi due canali si è scelta la cautela, spostando i debutti dei nuovi episodi al 2021, CBS invece ha scelto l’ottimismo. Il palinsesto annunciato e pressoché identico a quello di quest’anno, il canale infatti conta di poter tornare a ... Leggi su dituttounpop

Ultime Notizie dalla rete : Upfront 2020 Upfront 2020, Palinsesto ABC: black-ish ritorna in autunno, Call Your Mother nel 2021 Dituttounpop Discovery rilancia. Tutte le novità 2020-21, da ‘Naked Attraction’ all’accordo digital con Triboo. Araimo: cresciamo più di tutti, +10%

Si reagisce e si rilancia, con qualche idea del tutto inedita, alcune interessanti e curiose novità – dal cult ‘Naked Attraction’, al docureality che fa sperimentare a giovani scapestrate l’abito tala ...

Numab Therapeutics and Boehringer Ingelheim Enter into Collaboration to Develop Multi-specific Antibody Therapeutics for Cancer and Retinal Diseases

Boehringer Ingelheim and Numab Therapeutics (Numab) today announced that they have entered into a research collaboration and worldwide licensing agreement. It will start with two projects aiming at no ...

Si reagisce e si rilancia, con qualche idea del tutto inedita, alcune interessanti e curiose novità – dal cult ‘Naked Attraction’, al docureality che fa sperimentare a giovani scapestrate l’abito tala ...Boehringer Ingelheim and Numab Therapeutics (Numab) today announced that they have entered into a research collaboration and worldwide licensing agreement. It will start with two projects aiming at no ...