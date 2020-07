Tumore al seno, la dieta “mima-digiuno” potrebbe aiutare nella cura (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nature, si sa, è una rivista prestigiosa. E gli studi che propone sono sempre destinati a fare scalpore nella comunità scientifica. Per questo è interessante la ricerca coordinata da IFOM di Milano e dal Policlinico Universitario San Martino di Genova, con il sostegno di AIRC, pubblicato sulla rivista. In sintesi, lo studio dimostra, sia pure se su un numero basso di donne con Tumore al seno che una dieta ipocalorica a base vegetale potrebbe aiutare a controllare meglio la crescita tumorale, combinata alla terapia ormonale usualmente impiegata. Cosa dicono le cifre I primi dati sulle donne, solo 36 coinvolte in due studi clinici condotti all’Ospedale Policlinico San Martino di Genova e all’Istituto Nazionale Tumori di Milano da Filippo De Braud e Claudio ... Leggi su dilei

