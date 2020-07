Soluzioni Cruciverba del 15/07/20. Tutte le definizioni (Di mercoledì 15 luglio 2020) Se siete in cerca delle Soluzioni dei Cruciverba vuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e vi ritroverete con una mente ben allenata ed un cervello più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate 🙂 Di seguito troverete le Soluzioni dei Cruciverba del giorno 15/07/20: Battere il nemico 11 lettere: Sconfiggere La polizia del comune 6 lettere: Locale Lo zio di cechov 5 lettere: Vania Rimesse a nuovo in officina 11 lettere: Revisionate Storico negus etiopico 7 lettere: Menelik Finiscono qua le Soluzioni dei Cruciverba del 15/07/20. Se notate qualche errore non esitate a segnalarcelo, se malauguratamente la vostra ricerca non ha prodotto i ... Leggi su pianetadonne.blog

