Salvini dice che gli artigiani vanno a lavorare con 40 di febbre e poi ci sono i dipendenti pubblici in smartworking (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il leader della Lega Matteo Salvini ha fatto un intervento in Senato dopo l’informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Palazzo Madama, in vista del Consiglio europeo dei prossimi giorni. Il leader della Lega, ovviamente, ha criticato l’impostazione che il governo italiano ha dato al dialogo con l’Unione Europea. Ma nell’intervento Salvini sono stati toccati anche altri temi, come quello della scuola, della tassazione e dello stato d’emergenza che riguarda i cittadini italiani. LEGGI ANCHE > E se tutte le strade (del centrodestra a Roma) portassero a Lotito? Intervento Salvini al Senato sullo smartworking In modo particolare, il leader del Carroccio si è concentrato sullo smartworking che, in seguito a quanto affermato dal presidente ... Leggi su giornalettismo

