Premier League in TV oggi, il programma del 15 luglio (Di mercoledì 15 luglio 2020) Premier League in TV oggi, il programma del 15 luglio. In campo il Tottenham, alle ore 21.15 Arsenal-Liverpool Ancora un mercoledì di Premier League, con il Liverpool che sfida un Arsenal che non ha praticamente più obiettivi di classifica. I gunners vogliono cercare comunque la qualificazione in Europa League, anche se non sarà semplice. Alle ore 19.00 anche il Tottenham che sfiderà il Newcastle. Premier League in TV oggi 19.00 Manchester City-Bournemouth – SKY SPORT UNO 19.00 Newcastle-Tottenham – SKY SPORT FOOTBALL 21.15 Arsenal-Liverpool – SKY SPORT FOOTBALL Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

