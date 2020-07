Osimhen, il talent scout per eccellenza Sabatini: "Prendetelo! Sarà un mio rammarico, l'anno scorso ci provai..." (Di mercoledì 15 luglio 2020) A garantire per Victor Osimhen c'è anche Walter Sabatini, il talent scout per eccellenza che negli anni ha scovato decine di talenti per Lazio, Palermo, Roma ed ora Bologna. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Osimhen, il talent scout per eccellenza Sabatini: 'Prendetelo! Sarà un mio rammarico, l'anno scorso ci provai...' -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen talent Di Marzio: 'Napoli, fai bene a prendere Osimhen! Ha grandi colpi, lo segnalai già tempo fa' AreaNapoli.it Napoli scatenato: blitz per due talenti del Lille. I dettagli dell'offerta

Il Napoli è entrato nel pieno della trattativa con il Lille per Victor Osimhen, attaccante nigeriano classe '98, e Gabriel Magalhaes, difensore brasiliano classe '97. I due rappresentano acquisti mira ...

Di Marzio: "Napoli, fai bene a prendere Osimhen! Ha grandi colpi, lo segnalai diverso tempo fa"

Gianni Di Marzio, noto talent scout ed ex allenatore del Napoli, ha parlato anche di Victor Osimhen nell'intervista rilasciata a TMW Radio. Gianni Di Marzio, allenatore ed esperto talent scout di calc ...

Il Napoli è entrato nel pieno della trattativa con il Lille per Victor Osimhen, attaccante nigeriano classe '98, e Gabriel Magalhaes, difensore brasiliano classe '97. I due rappresentano acquisti mira ...Gianni Di Marzio, noto talent scout ed ex allenatore del Napoli, ha parlato anche di Victor Osimhen nell'intervista rilasciata a TMW Radio. Gianni Di Marzio, allenatore ed esperto talent scout di calc ...