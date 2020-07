Le 10 cose che ricorderemo di Bologna-Napoli (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il bullismo di Manolas. Corre come un cowboy che ha parcheggiato il cavallo al saloon, tiene le gambe larghe e si appoggia sulle stelline degli speroni. Quando c’è un calcio d’angolo va in area di rigore a cercare lo stacco. Al 7’ trova una traiettoria di testa sghemba è irresistibile. Le scorribande di Politano. Gioca un primo tempo da imprendibile sulla fascia destra. Accelera e non si mantiene. Sterza e non si contiene. Va al doppio della velocità degli altri ma sbaglia il penultimo o l’ultimo passaggio, forse per tanta frenesia. Il migliore nei primi 45’. Le palle perse in uscita. Va bene la costruzione dal basso ma almeno un paio di volte si potrebbe mollare un bel calcione alla palla per evitare di fare la fine di Bergamo, dove il Napoli ha regalato all’Atalanta il gol dell’1-0 consegnandole la palla ... Leggi su ilnapolista

Benji_Mascolo : La mia ragazza ha imposto questa regola dove ogni volta che dico qualcosa di negativo su me stesso (es.: “odio la m… - AlbertoBagnai : Scemenze. Nel 1995 l’Italia rivaluta bruscamente e si aggancia a quella che sarà poi la parità di ingresso nell’eur… - AndreaScanzi : Questa prima pagina è una delle cose più divertenti che mi siano mai capitate. Un regalo inatteso. La capitolazione… - natipresimale : 60. Sembri davvero una persona fantastica e buona. Abbiamo tante cose in comune e sinceramente mi piacerebbe conosc… - Axxell2511 : @Moonlightshad1 dimostrando poi di non capire un cazzo di nulla, perché davvero questa operazione non ha proprio nu… -

Ultime Notizie dalla rete : cose che Conte: 'I numeri dicono che l'Inter sta facendo ottime cose' Agenzia ANSA Milan, Pioli: "Kessie è un giocatore di livello, Ibra ha una rabbia positiva"

... l'equilibrio con un destro dal limite dell'area che ha lasciato immobile Sepe: "Io e Franck abbiamo avuto qualche difficoltà di rapporto all'inizio. Quando ci siamo capiti, le cose sono andate ...

Perché i piccoli imprenditori sono sempre più over cinquanta

In dieci anni tra il marzo 2010 e il marzo 2020 l’età dei piccoli imprenditori italiani si è alzata e di tanto. Gli over 50 due lustri fa rappresentavano il 54,8% dei titolari di imprese individuali, ...

... l'equilibrio con un destro dal limite dell'area che ha lasciato immobile Sepe: "Io e Franck abbiamo avuto qualche difficoltà di rapporto all'inizio. Quando ci siamo capiti, le cose sono andate ...In dieci anni tra il marzo 2010 e il marzo 2020 l’età dei piccoli imprenditori italiani si è alzata e di tanto. Gli over 50 due lustri fa rappresentavano il 54,8% dei titolari di imprese individuali, ...