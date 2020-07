I nuovi progetti di Benjamin Mascolo arrivano in autunno, l’annuncio dopo la fine del progetto con Fede (Di mercoledì 15 luglio 2020) I nuovi progetti di Benjamin Mascolo arriveranno in autunno. A rivelarlo è proprio il diretto interessato attraverso un post che è comparso sui suoi canali social e, nel quale, ha parlato anche di questi mesi che sono seguiti alla conclusione del progetto a due voci che aveva realizzato con Federico Rossi. I contorni di questi nuovi progetti non sono ancora stati resi noti, ma si tratterà di musica, nuova musica, dopo il rilascio dell'ultimo album Good Vibes che aveva realizzato in duetto con il socio. Il contenuto dell'album avrebbe dovuto essere presentato nel corso del concerto all'Arena di Verona che è stato rimandato al 2021. dopo il live, il ... Leggi su optimagazine

RegioneER : PREMIO INNOVATORI RESPONSABILI dedicato a nuovi progetti per lo SVILUPPO SOSTENIBILE e alla capacità di FRONTEGGIAR… - sary724209761 : @canyaman1989 Sempre con te Can?in questa serie fai morire dal ridere e ti esprimi sempre al meglio,grazie.E grazie… - UpperComics : ???? Tutto il team Upper Comics si prende una pausa organizzativa per lavorare a nuovi progetti. Ci vediamo dunque a… - luigi_cucca : @GiovanniFazio9 @MassiSilver A Roma migliaia di alberi morti, malati e la Sindaca o chi per lei rispondono che sono… - EventsKebi : Ciao piccoli amici di Kebi! Oggi è una super giornata! Trovate da ora attivi e pronti per essere supportati su… -