Highlights e gol Sassuolo-Juventus 3-3: Serie A 2019/2020 (VIDEO) (Di giovedì 16 luglio 2020) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Sassuolo-Juventus 3-3, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Al Mapei Stadium viene fuori una delle più belle partite del campionato con gol, parate, magie, e ribaltamenti di fronte. Di seguito le azioni salienti del match. LE PAGELLE E I VOTI Leggi su sportface

internewsit : VIDEO - Sampdoria-Cagliari 3-0, Serie A: gol e highlights della partita - - internewsit : VIDEO - Bologna-Napoli 1-1, Serie A: gol e highlights della partita - - filadelfo72 : Highlights Sampdoria-Cagliari 3-0: Video Gol 33ª Giornata di Serie A - internewsit : VIDEO - Milan-Parma 3-1, Serie A: gol e highlights della partita - - infoitsport : Video Milan Parma 3-1: gol e highlights della partita di Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Il video dei gol e degli highlights di Sassuolo-Juventus 3-3, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Al Mapei Stadium viene fuori una delle più belle partit ...Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...