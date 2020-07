Ghost of Tsushima ha convinto la critica? Ecco i voti assegnati all'esclusiva PS4 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ghost of Tsushima sarà disponibile su PS4 tra due giorni ma la stampa specializzata ha già avuto modo di provare l'ultima fatica di Sucker Punch.L'ultima grande esclusiva per PS4 sembra aver convinto in generale gran parte delle testate del settore, ma da notare che altre sono state invece molto più severe, assegnando voti più bassi.Attualmente, su Metacritic il punteggio Metascore è di 84, mentre il punteggio Top Critic Average di Open Critic è di 85.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Ghost Tsushima Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ghost Tsushima