Due parrucchiere positive al Covid: 'Grazie alle mascherine non hanno contagiato nessuno' (Di mercoledì 15 luglio 2020) Due parrucchiere positive al ma nessun contagiato Grazie alle mascherine. Centoquaranta persone sono state salvate dal contagio in Missouri: la storia è riportata dall'ultimo bollettino del Cdc ... Leggi su leggo

Due parrucchiere sono positive al Covid ma, grazie alla mascherina, non hanno contagiato nessun cliente. Almeno in Italia e in buona parte d’Europa la curva dei contagi e dei morti da Coronavirus è in ...Centoquaranta persone sono state “‘salvate” da un potenziale contagio di coronavirus grazie alle mascherine indossate correttamente da due parrucchiere risultate poi positive al Covid-19. La storia, ...