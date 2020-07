Bus dirottato a Milano, Sy condannato a 24 anni di carcere (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Corte d'Assise di Milano ha condannato a 24 anni di carcere Ousseynou Sy, il 47enne che nel marzo dell'anno scorso,ha dirottato e incendiato un pullman con a bordo una scolaresca di 50 ragazzi. Per l’autista, accusato di sequestro aggravato dalla finalità di terrorismo, strage, incendio, lesioni e resistenza, i giudici hanno riqualificato il reato di strage aggravato dalla finalità di terrorismo Agenzia Vista bus  Luoghi: Milano Leggi su ilgiornale

