Autostrade, per l'ingresso pubblico un pedaggio da almeno 3 miliardi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ma quanto costa agli italiani il cambio di pelle di Autostrade, quello che il ministro dello Sviluppo economico in quota 5 stelle Stefano Patuanelli ha definito in modo trionfale come il ritorno “a cioè che era sempre stato loro”? almeno tre miliardi. Perché è questa la cifra che lo Stato metterà sul piatto, attraverso la Cassa depositi e prestiti, per entrare dentro la società e acquisirne il 33 per cento. Tecnicamente non sono soldi pubblici perché i soldi della Cassa sono soldi del risparmio postale degli italiani e tutti gli investimenti fatti con questi soldi hanno un ritorno remunerativo, ma sono comunque soldi degli italiani. La cifra di tre miliardi è ballerina per varie ragioni di cui si dirà tra poco, ma è quella che al momento viene ... Leggi su huffingtonpost

fattoquotidiano : BENETTON Una storia italiana. La famiglia veneta non ha speso un euro per Autostrade, ma incassato una fortuna graz… - GiovanniToti : Su #Autostrade tanto rumore per nulla. Anzi, molto peggio, rumore a spese degli italiani. Non solo non si sono riti… - gaiatortora : Entra lo Stato in Autostrade. Ma lo Stato siamo noi. Dunque come per Alitalia continueremo a pagare noi? Gira che ti rigira.. - Luca_Mussati : 2003: NB, i Benetton acquisiscono il 100% di Autostrade senza scucire un ghello, con il famigerato leveraged buyout… - Dock32M : RT @virginiaraggi: Autostrade per l'Italia torna in mano pubblica. Una vittoria dei cittadini italiani. Il pubblico può funzionare bene. Lo… -