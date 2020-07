Alexa e Baby K firmano il tormentone dell’estate 2020 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il tormentone dell’estate 2020 è firmato Alexa e Baby K. Chi utilizza Alexa tramite un dispostivo Echo o con integrazione, potrà ascoltare la cover di Non mi basta più in cui Alexa canta con la regina dell’estate italiana. Alexa e Baby K – tormentone dell’estate 2020 Sarà semplicissimo ascoltare il brano. Basterà dire “Alexa, tormentone dell’estate” e la canzone partirà. Oltre al brano, oggi 15 luglio, è possibile anche ascoltare uno scambio di battute tra l’artista e Alexa Il tormentone dell’estate 2020 di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

offerteoggi : Alexa duetta con #BabyK l’artista regina dell’estate italiana ?? ?? Per ascoltare questo speciale duetto chiedi “Ale… - redvcars : prima la canzone con baby k ora invece le ho detto 'alexa ti amo' e mi dedica una canzone dicendo che sarà sempre q… - megamodo : In occasione della stagione estiva 2020, Alexa ha preparato una sorpresa per i propri clienti in Italia sulle note… - billabi : Mi sono ritrovata Baby K che duettava con Alexa questa mattina per darmi il buongiorno. Non so come commentare. -

