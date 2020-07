Sassuolo, su Locatelli c'è Juve: Nicolussi Caviglia possibile contropartita (Di martedì 14 luglio 2020) Sassuolo - C'è anche Manuel Locatelli , 22, tra i 'tesori' da difendere. Il ds del Sassuolo Carnevali lo ha ripetuto da ogni parte, ma la corte per il centrocampista protagonista con De Zerbi si fa ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Sassuolo, su Locatelli c'è Juve: Nicolussi Caviglia possibile contropartita: I neroverdi vorrebbero tenere il loro… - Juventus_FC_b : Report: Juventus, Sassuolo open talks over potential Manuel Locatelli transfer - JCI_Bone : Report: Juventus, Sassuolo open talks over potential Manuel Locatelli transfer - JuventusNation : Report: Juventus, Sassuolo open talks over potential Manuel Locatelli transfer #JuveNews #SillySeason… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Juve, sondaggio per #Locatelli: il #Sassuolo fissa il prezzo. E Paratici ha un asso nella manica -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Locatelli Sassuolo, c'è la fila per Locatelli Calciomercato.com Sassuolo, su Locatelli c'è Juve: Nicolussi Caviglia possibile contropartita

SASSUOLO - C’è anche Manuel Locatelli (22) tra i “tesori” da difendere. Il ds del Sassuolo Carnevali lo ha ripetuto da ogni parte, ma la corte per il centrocampista protagonista con De Zerbi si fa sem ...

Già in campo stasera, Gasp fa rifiatare il Papu: Dea con Malinovskyi. Juve, riposa Bonucci. Quanti dubbi per Pioli

Atalanta Il 2-2 dello Stadium ha frenato la Dea solo nei numeri, non nello stato di forma. Davanti Malinovskyi si propone in appoggio a Zapata-Ilicic, con Gomez, Muriel e Pasalic dalla panchina. Ma Ga ...

SASSUOLO - C’è anche Manuel Locatelli (22) tra i “tesori” da difendere. Il ds del Sassuolo Carnevali lo ha ripetuto da ogni parte, ma la corte per il centrocampista protagonista con De Zerbi si fa sem ...Atalanta Il 2-2 dello Stadium ha frenato la Dea solo nei numeri, non nello stato di forma. Davanti Malinovskyi si propone in appoggio a Zapata-Ilicic, con Gomez, Muriel e Pasalic dalla panchina. Ma Ga ...