Revoca Autostrade, il Governo farà notte: Cdm alle 22. Spunta l’ipotesi del rinvio (Di martedì 14 luglio 2020) I tuoni e lampi delle ultime ore da parte del Governo sull’orizzonte di Autostrade rischia di passare come un temporale estivo. Potrebbe non arrivare oggi la resa dei conti con la Revoca della concessione, come di fatto indicava l’attacco del premier Giuseppe Conte con l’intervista di ieri a Il Fatto quotidiano. Quello in programma questa sera al Consiglio dei ministri sarà indubbiamente un primo passo formale verso la Revoca, ma secondo diversi retroscena riportati dai quotidiani di oggi le divisioni all’interno della maggioranza potrebbero far slittare una decisione quando il cielo sarà più sgombro dai nuvoloni che minacciano la tenuta dell’esecutivo. La convocazione ufficiale è fissata per le 22, preludio di una riunione fiume durante la quale si ... Leggi su open.online

