Petrolio e Covid-19 condizionano i mercati mediorientali (Di martedì 14 luglio 2020) Le Borse mediorientali hanno veleggiato in territorio positivo, nella giornata di domenica, grazie al Petrolio ed ai pacchetti di aiuti promessi per far fronte alla crisi scatenata dalla pandemia. L’indice T-35 di Tel Aviv è cresciuto dell’1,2 per cento e dopo quattro sessioni al ribasso, in seguito alla notizia diffusa dal governo israeliano in merito ai … Petrolio e Covid-19 condizionano i mercati mediorientali InsideOver. Leggi su it.insideover

Apache1000100 : @4everAnnina Insomma il covid che uccide i morti (e uno 0.00000002% di 'chiamati dal signore') ha creato una nicchi… - mrcllznn : RT @fisco24_info: Petrolio, gli aerei a terra sono un’ipoteca sul futuro della domanda: La crisi dell’aviazione esplosa con la pandemia da… - fisco24_info : Petrolio, gli aerei a terra sono un’ipoteca sul futuro della domanda: La crisi dell’aviazione esplosa con la pandem… - StartMagNews : Fatti, ipotesi e timori (causa #Covid) per il mercato del #petrolio. Le previsioni dell’Agenzia internazionale dell… - AntonioParisi00 : RT @StartMagNews: Fatti, ipotesi e timori (causa #Covid) per il mercato del #petrolio. Le previsioni dell’Agenzia internazionale dell’ener… -

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio Covid Petrolio, gli aerei a terra sono un’ipoteca sul futuro della domanda Il Sole 24 ORE Borsa: Europa verso avvio in calo su timori Covid e ribasso petrolio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 lug - Le Borse europee vanno verso una seduta in ribasso, in scia alle piazze asiatiche e all'indomani di una seduta positiva. A sostenere i future per il m ...

Giappone-Cina: Tokyo si unisce alle critiche Usa per le rivendicazioni territoriali cinesi

Tokyo, 14 lug 06:19 - (Agenzia Nova) - Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha approvato oggi, 14 luglio, la nuova edizione del Libro bianco della difesa, che quest’anno punta esplicitamente l’ ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 lug - Le Borse europee vanno verso una seduta in ribasso, in scia alle piazze asiatiche e all'indomani di una seduta positiva. A sostenere i future per il m ...Tokyo, 14 lug 06:19 - (Agenzia Nova) - Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha approvato oggi, 14 luglio, la nuova edizione del Libro bianco della difesa, che quest’anno punta esplicitamente l’ ...