Paradox nella tragedia: il producer di Hearts of Iron rischia di subire il rimpatrio (Di martedì 14 luglio 2020) Il producer di Hearts of Iron Vachon Pugh è stato recentemente coinvolto in una vicenda che potrebbe concludersi con il suo rimpatrio in Svezia. Per farla breve Pugh si è trasferito in California nel 2018 ed ha lavorato in altre aziende prima di entrare in Paradox, purtroppo una di esse non è riuscita (per motivi non noti) a pagare tutti i contributi e questo ha reso irregolare la sua posizione. Ed ora Pugh rischia di essere rimpatriato.La stessa Paradox è rimasta di stucco davanti a questa notizia ed il CEO della compagnia Ebba Ljungerud ha dichiarato:Leggi altro... Leggi su eurogamer

