Omofobia, in Commissione Giustizia adottato il ddl Zan. Lega e Fdi votano contro (Di martedì 14 luglio 2020) La Commissione Giustizia della Camera ha adottato il testo unificato del relatore Alessandro Zan sull'Omofobia come testo base, su cui i gruppi presenteranno gli emendamenti. A favore ha votato la ... Leggi su leggo

repubblica : Omofobia: la commissione Giustizia adotta il testo base del relatore Alessandro Zan [aggiornamento delle 11:38] - MarcoCampa10 : RT @Agenzia_Ansa: Passi avanti sulla legge sull'#omofobia: la commissione Giustizia della Camera ha adottato come testo base quello propost… - Agenzia_Ansa : Passi avanti sulla legge sull'#omofobia: la commissione Giustizia della Camera ha adottato come testo base quello p… - Albipao : Omofobia: la commissione Giustizia adotta il testo base del relatore Alessandro Zan - gigiostars : Omofobia: la commissione Giustizia adotta il testo base del relatore Alessandro Zan - Mentre la nazione va a picco… -

Passi in avanti a Montecitorio sulla legge sull’omofobia. La Commissione Giustizia della Camera ha adottato il testo unificato del relatore Alessandro Zan come testo base, su cui i gruppi presenterann ...La Commissione Giustizia della Camera ha adottato il testo unificato del relatore Alessandro Zan (Pd) sull'omofobia come progetto base, su cui i gruppi presenteranno gli emendamenti. A favore ha votat ...