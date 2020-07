Mondo, 10 Milioni di Bambini Rischiano di non Tornare a Scuola (Di martedì 14 luglio 2020) Save the Children, organizzazione di tutela dei diritti dell’infanzia, ha pubblicato un rapporto sulle conseguenze che la pandemia porterà alla Scuola e ai Bambini di tutto il Mondo. Secondo i dati raccolti da Save the Children, oltre 10 Milioni di Bambini al Mondo Rischiano di non Tornare a fare lezione a causa delle conseguenze economiche e sociali portate dal Covid-19. I minori più a rischio vivono in Nigeria, Yemen e Senegal. Infatti i progetti di sviluppo sostenibile per questi paesi sono stati rallentati e ostacolati dalla pandemia. Leggi su youreduaction

