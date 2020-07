Luca Palamara chiede al Csm di ascoltare 133 testimoni per la sua udienza disciplinare (Di martedì 14 luglio 2020) Luca Palamara chiede al Csm di ascoltare 133 testimoni per la sua udienza disciplinare Luca Palamara passa al contrattacco e chiede al Csm di ascoltare 133 testimoni in vista della prima udienza, prevista per il prossimo 21 luglio, del procedimento disciplinare che lo vede imputato con l’accusa di aver manovrato le decisioni del Csm sulle nomine di alcuni magistrati in cambio di denaro, viaggi e regali. L’obiettivo di Palamara, attualmente sospeso dalla carica di magistrato, è quello di ribaltare il processo a suo carico, trasformandolo in un processo a tutta la magistratura italiana. Tanti i nomi illustri chiamati a ... Leggi su tpi

