Il giornalista ingiustamente detenuto nello stesso carcere di Patrick Zaky morto di Covid (Di martedì 14 luglio 2020) Dopo la mancata decisione sulla scarcerazione di Patrick Zaky – che dovrà rimanere in carcere altri 45 giorni – Amnesty International tramite la comunicazione del portavoce Riccardo Noury e un tweet, informa che nello stesso carcere dove è detenuto il giovane studente dell’università di Bologna un giornalista ha contratto il coronavirus per poi morire in ospedale. Aumenta la preoccupazione per quanto riguarda lo stato di salute del giovane. LEGGI ANCHE >>> Patrick Zaky dovrà rimanere in carcere per altri 45 giorni Patrick Zaky, denuncia di Amnesty Internationa morto ieri in Egitto il ... Leggi su giornalettismo

Dopo la mancata decisione sulla scarcerazione di Patrick Zaky – che dovrà rimanere in carcere altri 45 giorni – Amnesty International tramite la comunicazione del portavoce Riccardo Noury e un tweet, ...

Dopo la mancata decisione sulla scarcerazione di Patrick Zaky – che dovrà rimanere in carcere altri 45 giorni – Amnesty International tramite la comunicazione del portavoce Riccardo Noury e un tweet, ...