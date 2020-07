I positivi a Covid-19 di Amantea trasferiti all’ospedale militare Celio di Roma (Di martedì 14 luglio 2020) Saranno trasferiti nel pomeriggio all’ospedale militare Celio di Roma i 13 migranti positivi al Covid-19 che erano stati spostati in una struttura di Amantea dopo l’arrivo, sabato scorso, a Roccella Ionica in provincia di Reggio Calabria. I 13 facevano parte di un gruppo di 70 bengalesi – e non pakistani – che dopo lo sbarco sono stati suddivisi in varie località calabresi. 24, tra i quali i 13 positivi, erano andati ad Amantea provocando la protesta di alcuni abitanti che domenica hanno bloccato la statale 18 minacciando di rifarlo se non fossero stati trasferiti. Gli altri migranti restano ad Amantea. I 13 positivi a Covid-19 di ... Leggi su nextquotidiano

