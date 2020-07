Fermato Dagli Agenti, Riesce a Disarmarli e Fuggire: Caccia al “Rambo Tedesco” (Di martedì 14 luglio 2020) Il senzatetto 31enne Yves Rausch è riuscito nel tentativo di disarmare 4 Agenti, ora si trova ad Oppenau con equipaggiamento da guerra. La polizia tedesca lo aveva Fermato in quanto senzatetto “con uno stato mentale alterato”, è riuscito a disarmare tutti e 4 ed è fuggito. Si tratta di Yves Rausch, 31enne che ora si trova armato di equipaggiamento militare con 4 pistole, arco e freccia e pugnale, nella Foresta nera, ad Oppenau Sud-est della Germania, ora su internet è soprannominato “Il Rambo tedesco“. Ora oltre 200 Agenti sono impegnati nella ricerca del fuggitivo, con unità cinofila, elicotteri e mezzi terresti, placcato anche il traffico aereo nella zona per trovarlo prima possibile. Scene che ricordano sicuramente il noto film con Sylvester Stallone come progonista. ... Leggi su youreduaction

Santa Maria Capua Vetere. Trasportava materiale di risulta senza autorizzazione, fermato dagli agenti

L'arresto durante un controllo in A23. Le patenti di guida ritirate sono state 3, le carte di circolazione 2. Nel periodo in questione sono state contestate 6 violazioni per eccesso di velocità, 7 per ...

Uccise l’amico: l’infermiere di Biella ora rischia l’ergastolo in Assise

Rischia l'ergastolo Alberto Diatto, 61 anni, l'infermiere del centro di salute mentale di Biella, in carcere a Cuneo per aver ucciso con cinque colpi inferti con un punteruolo in metallo Roberto Mosch ...

