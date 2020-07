Esiste un farmaco anti Covid-19, ecco qual è (Di martedì 14 luglio 2020) I medici e gli scienziati continuano a cercare un farmaco che possa essere utile per sconfiggere il coronavirus o prevenirlo, ma allo stato attuale si può parlare ancora di ipotesi, non c’è nulla di certo e di approvato per tutti i casi. Infatti, seppur alcune cure riescano ad agire sul caso concreto, in altre situazioni si rivelano inutili se non addirittura dannosi per alcuni soggetti. La soluzione potrebbe essere un cortisone Tuttavia, per il professor Ippolito, direttore dell’istituto Spallanzani, ci sarebbe un farmaco utile per trattare i pazienti affetti da Covid, con evidenze scientifiche a supporto dei risultati. L’esperto, ha infatti dichiarato nell’ambito di un’intervista al Fatto Quotidiano: “Ad oggi l’unico farmaco che si è dimostrato ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Esiste un farmaco anti Covid-19, ecco qual è - Marko_Morandi : RT @Vickiegogreen: @cammisettanta Se si troverà. Sapevo che l' #idrossiclorochina l'hanno ritirata dal mercato perché rea di funzionare tro… - NicolaBellu : @HuffPostItalia Facendo un po' di ricerche sul web, mi viene da dire che questo è il solito sfigato... Premesso che… - Vickiegogreen : @cammisettanta Se si troverà. Sapevo che l' #idrossiclorochina l'hanno ritirata dal mercato perché rea di funzionar… - ALCASEItalia : #FARMACI_A_BERSAGLIO_MOLECOLARE Esiste, ad oggi, un solo farmaco anti-KRAS G12C, AMG 510, che mancando tuttavia di… -

Ultime Notizie dalla rete : Esiste farmaco Area del farmaco Roma 1: una sanità anni '70 lenta e pericolosa Periodico Daily - Notizie Area del farmaco Roma 1: una sanità anni ’70 lenta e pericolosa

A Roma vengono chiuse le piazze per assembramenti pericolosi. A Trastevere gli agenti chiudono due piazze al pubblico. Affollamento e impossibilità di garantire il rispetto delle norme anti-contagio h ...

Colombia, falsi kit di farmaci contro il Covid-19 spacciati come miracolosi

VIDEO - Coronavirus, i tempi supplementari della Colombia "È pericoloso consumare questi farmaci nelle quantità e nelle combinazioni suggerite da questi kit. Ad oggi, non esiste una cura per Covid-19 ...

A Roma vengono chiuse le piazze per assembramenti pericolosi. A Trastevere gli agenti chiudono due piazze al pubblico. Affollamento e impossibilità di garantire il rispetto delle norme anti-contagio h ...VIDEO - Coronavirus, i tempi supplementari della Colombia "È pericoloso consumare questi farmaci nelle quantità e nelle combinazioni suggerite da questi kit. Ad oggi, non esiste una cura per Covid-19 ...