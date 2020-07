Coronavirus: Israele, record di 1.681 casi in 24 ore (Di martedì 14 luglio 2020) ANSAmed, - TEL AVIV, 14 LUG - La diffusione del Coronavirus ha registrato ieri un nuovo record giornaliero in Israele di 1.681 contagi fra gli oltre 27 mila test condotti, poco più del 6%,. Secondo ... Leggi su corrieredellosport

pacaflower : RT @michelegiorgio2: #Coronavirus Record di casi positivi in un giorno in Israele: ieri 1.681, in totale sono 41.235 di cui 21.393 attivi.… - Cbotnews : Israele numeri shock per il coronavirus Dai miei amici israeliani qualcosa non sta funzionando attenzione, rec… - iggyHT : RT @michelegiorgio2: #Coronavirus Record di casi positivi in un giorno in Israele: ieri 1.681, in totale sono 41.235 di cui 21.393 attivi.… - michelegiorgio2 : #Coronavirus Record di casi positivi in un giorno in Israele: ieri 1.681, in totale sono 41.235 di cui 21.393 attiv… - rickysamp69 : RT @israele360: Il ministero della Sanità ha dichiarato oggi pomeriggio che 1.221 persone sono state diagnosticate con il coronavirus nelle… -

(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 LUG - La diffusione del coronavirus ha registrato ieri un nuovo record giornaliero in Israele di 1.681 contagi fra gli oltre 27 mila test condotti (poco più del 6%). Secondo q ...

