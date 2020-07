Cellino: «Ho preso a calci il ladro prima che scappasse. Mi diceva in francese di smetterla» (Di martedì 14 luglio 2020) Ieri il presidente del Brescia, Massimo Cellino, è stato vittima di un tentato furto. E’ stato lui stesso a mettere in fuga i ladri. Sul Corriere della Sera il racconto della sua esperienza. I malviventi volevano rubargli l’orologio, un prezioso Patek Philippe regalatogli dalla moglie. Cellino si è opposto rimediando una ferita al setto nasale durante la colluttazione. «Non una frattura ma l’osso è incrinato. Sembro un pugile, sono gonfio e fa male. È venuto un medico a casa e me l’ha sistemato. Non mi ero neppure accorto di essermi fatto male, ho capito quando sono rientrato a casa, dalla faccia di mia moglie quando mi ha visto, che c’era qualcosa che non andava. Ero tutto sporco di sangue in faccia con alcune escoriazioni e il dolore al naso. Non ricordo nemmeno quando sono rimasto ... Leggi su ilnapolista

napolista : Cellino: «Ho preso a calci il ladro prima che scappasse. Mi diceva in francese di smetterla» Sul Corriere della Se… - GSmilzo : @nonnis73 Francescoli è stato preso nel 90, Cellino acquistò il Cagliari nel 92. Comunque ci siamo capiti dai, Nand… - GSmilzo : @nonnis73 Assolutamente! Cellino per me è stato un grande! Però faceva molti bei colpi di prospettiva, un campione… - zarcozilesi : @gizzo97 Dessena è stato un acquisto fallimentare di Cellino. Conosco bene la situazione e questo era stato preso p… - BelloDomenico : @M0r068 @RiccardoDanna1 @Inter Perché anche per detto di Cellino la Juve a Gennaio l aveva praticamente preso... Po… -