Benetton a governo: 'Nostro dovere è difendere le aziende' (Di martedì 14 luglio 2020) 'Quello che è accaduto, il crollo del ponte di Genova, le vittime e le sofferenze provocate, quello che è emerso dopo la tragedia, rende comprensibile la posizione del premier'. E' il commento di ... Leggi su tgcom24.mediaset

ricpuglisi : Qualcuno ha già riflettuto sugli effetti degli attacchi ai Benetton da parte del governo sulla propensione a invest… - Agenzia_Ansa : Atteso il Consiglio dei ministri su #Autostrade. Il governo rischia la conta #ANSA - matteosalvinimi : Il ministero vuole affidare ad Autostrade il nuovo Ponte di Genova, i 5Stelle cadono dalle nuvole. Eppure il govern… - AnnickQuemper : RT @La_manina__: +++L'ANGOLO DELLA STORIA+++ Il decreto salva #Benetton, che ha vincolato lo Stato con un contratto ricco di clausole insi… - cpibergamo : RT @CasaPoundItalia: Mentre prosegue il confronto tra governo e #Autostrade spa (Benetton) riproponiamo la soluzione di #CasaPound per un c… -

Ultime Notizie dalla rete : Benetton governo

La riunione, prevista stamane, slitta alle 22. Cancelleri: "Commissariamento è unico modo per avvio revoca". Rosato (Iv): "Revoca come un boomerang, conto a italiani". Mion: "Nostro dovere è difendere ...Al Tg2 post gli animi si scaldano sui favori del governo a Benetton per la concessione delle autostrade. Carlo Calenda stuzzica Stefano Fassina: "Volete dare le autostrade all'Anas? Ma per favore..." ...