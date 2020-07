35a giornata di Serie B: Empoli-Entella (Di martedì 14 luglio 2020) Alle 21.00 di venerdì, l’Empoli si prepara a sfidare la Virtus Entella, nella gara valida per la 35a giornata di Serie B. La gara sarà visibile in diretta su DAZN. Empoli Nonostante l’ultima sconfitta, i toscani sono ancora in zona playoff, ma dovranno stare attenti a Chievo e Pisa, indietro solamente di un punto. Per non complicare ulteriormente la classifica, a quattro giornate dalla fine del campionato, gli uomini di Pasquale Marino dovranno fare il possibile per vincere venerdì. L’Empoli arriva dalla pesante sconfitta contro l’Ascoli, che ha fatto scivolare i toscani all’8o posto in classifica. Gli Azzurri hanno giocato una buona prima parte di gara, ma non sono riusciti a rimontare la rete segnata da Eramo al 20′. ... Leggi su sport.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : 35a giornata Formazioni Premier League 35a giornata 2019/2020 Infobetting 35a giornata di Serie B: Empoli-Entella

Alle 21.00 di venerdì, l’Empoli si prepara a sfidare la Virtus Entella, nella gara valida per la 35a giornata di Serie B. La gara sarà visibile in diretta su DAZN. Nonostante l’ultima sconfitta, i tos ...

Serie B, risultati 34a giornata, classifica e prossimo turno

Di seguito tutti i risultati della 34a giornata della Serie B 2019/2020, le prime posizioni della classifica di Serie B 2019/2020 e, infine, il prossimo turno della Serie B, 35a giornata in programma ...

Alle 21.00 di venerdì, l’Empoli si prepara a sfidare la Virtus Entella, nella gara valida per la 35a giornata di Serie B. La gara sarà visibile in diretta su DAZN. Nonostante l’ultima sconfitta, i tos ...Di seguito tutti i risultati della 34a giornata della Serie B 2019/2020, le prime posizioni della classifica di Serie B 2019/2020 e, infine, il prossimo turno della Serie B, 35a giornata in programma ...