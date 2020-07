Val di Susa, 25 tra sanzioni e fermi amministrativi (Di lunedì 13 luglio 2020) Weekend di controlli in Val di Susa. I carabinieri, nell’ultimo fine settimana, hanno sanzionato, per le strade della valle, 25 conducenti indisciplinati. Undici moto sospese dalla circolazione, i centauri avevano modificatole caratteristiche dei veicoli aumentandone velocità e rumorosità. Ma non solo, a nove automobilisti è stata ritirata la patente perché sorpresi a effettuare manovre pericolose e sorpassi in curva ad alta velocità. Più grave invece è stato il fermo di due ragazzi, i quali al momento del controllo erano alla guida in stato di ebrezza. Sanzionati anche tre giovani che guidavano trasportando dosi di eroina e hashish per uso personale. L'articolo Val di Susa, 25 tra sanzioni e fermi amministrativi proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta

