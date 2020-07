Stato d'emergenza e proroga, le ipotesi in campo. Verso un nuovo 'taglio' (Di lunedì 13 luglio 2020) Uno 'sconto' di due mesi sulla proroga dello Stato d'emergenza . E' questa la strada Verso cui sembra orientato l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte: un prolungamento di soli tre mesi della misura ... Leggi su quotidiano

Come funziona lo stato di emergenza in Italia

Voli cancellati per la Sardegna:"Come arriveranno i tre milioni di turisti annunciati da Solinas?"

“Purtroppo la Sardegna è diventata una meta quasi impossibile da raggiungere per tutti quei turisti che hanno acquistato voli low cost. Alcune compagnie aeree, infatti, stanno quotidianamente annullan ...

Affondo di Berlusconi sulla Costituzione. Per il premier sono accuse “irricevibili”

ROMA. Silvio Berlusconi lo mette nero su bianco, in una lettera pubblica sul nostro quotidiano, La Stampa. L’affondo è sulla necessità di bilanciare la tutela della salute pubblica con le garanzie cos ...

