Sky e Lega Serie A | annunciata la decisione sulla diretta delle partite

La Serie A resterà su Sky fino a fine stagione. Nuova intimazione al pagamento della rata finale. La Lega Serie A riunita oggi in assemblea ha comunicato che l'emittente Sky continuerà a mantenere i diritti di trasmissione delle partite fino al termine del campionato. La riunione di oggi tra i rappresentanti dei club di A era molto attesa per l'importanza del punto principale all'ordine del giorno. Tra le proposte valutate c'era quella di sospendere con effetto immediato l'accordo con Sky e oscurare il segnale. Diversi media sportivi avevano riportato nei giorni scorsi l'intenzione dei presidenti di alcune squadre di Serie A di revocare immediatamente la concessione a Sky. Oggetto della disputa sarebbe il mancato ...

