Roma, Zaniolo: "Il gol dà fiducia, adesso testa al Verona" (Di lunedì 13 luglio 2020) Roma - Sabato sera contro il Brescia ha segnato un gol che mancava da 204 giorni , adesso sta piano piano tornando dall'infortunio subito lo scorso gennaio contro la Juventus. Nicolò Zaniolo quest'... Leggi su corrieredellosport

OfficialASRoma : Triplice fischio!?? Nella ripresa sblocchiamo il risultato e facciamo tre gol. ?? ?? Fazio ?? Kalinic ?? Zaniolo… - OfficialASRoma : È tornato al gol e vuole ritrovare la sua forma migliore ?? Ecco cosa ci ha raccontato Nicolò Zaniolo in vista di R… - forumJuventus : [Sportitalia] Zaniolo una priorità per la Juve e ora non è più incedibile: via dalla Roma per 50-60 milioni ??… - AndreaGalliano8 : RT @marco_rogerio_: Lo dico? Non prenderei Zaniolo quest'anno, ma aspetterei. Vediamo come va il suo rientro, si fa un altro anno alla Roma… - Ag_RiverFlash : ZANIOLO TORNA AL GOL DOPO 204 GIORNI, LA ROMA PASSA A BRESCIA (0-3) -