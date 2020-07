Recovery Fund, la conferenza stampa di Giuseppe Conte e Angela Merkel: la diretta tv (Di lunedì 13 luglio 2020) È durato circa un’ora l’incontro tra il premier Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel nel castello di Meseberg, in Germania. Un bilaterale in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì prossimo. Segui la conferenza stampa in diretta tv al termine dell’incontro. L’incontro è durato circa un’ora. Ora è attesa una conferenza stampa dei due leader. ( L'articolo Recovery Fund, la conferenza stampa di Giuseppe Conte e Angela Merkel: la diretta tv proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

CottarelliCPI : Inizia una settimana cruciale per il Recovery Fund. Speriamo nel senso di responsabilità di tutti i paesi UE. E sp… - Linkiesta : Gli italiani dovranno ridurre il tenore di vita, ma i politici non hanno il coraggio di dirlo. Dal 2022 dovremmo r… - HuffPostItalia : Investire su scuola, formazione e lavoro per usare bene il Recovery Fund - Miti_Vigliero : RT @ilfoglio_it: [VIDEO] Segui la diretta streaming dell'incontro tra Conte e Merkel. È l'ultima tappa del tour europeo del presidente del… - caterinacorda1 : RT @LaVeritaWeb: L'economista belga Paul De Grauwe: «È senza senso parlare ancora di parametri che vanno riscritti Il Recovery fund? Tardiv… -