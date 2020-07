Napoli, De Laurentiis: “I giocatori devono riposare: campionato riprenda il 4 ottobre” (Di lunedì 13 luglio 2020) Presentazione del ritiro a Castel di Sangro per il Napoli, presso l’Hotel Britannique. La preparazione estiva è stata fissata orientativamente dal 28/29 agosto al 9 settembre, dando avvio a una nuova partnership siglata fino al 2025. Per parlare di questa collaborazione, presente il presidente Aurelio De Laurentiis, oltre al governatore dell’Abruzzo, Marco Marsilio: “Siamo distanti appena un’ora e si muoverà tanta gente. Il Covid ci ha chiaramente limitato nelle scelte, ma Castel di Sangro ha delle strutture che io ignoravo. C’è un campo di calcio spettacolare, sono rimasto impressionato. Nemmeno al San Paolo abbiamo certe attrezzature“. “Dopo la gara con il Barcellona – ha proseguito – in programma l’8, nel caso in cui dovessimo essere ... Leggi su sportface

MCriscitiello : Abbracci e baci, prima di Napoli-Milan, tra Gattuso e Maldini. Tutto bello... se fossero abbracci e baci sinceri. S… - salvione : De Laurentiis: 'A Castel di Sangro un milione di tifosi del Napoli' - sportface2016 : #Napoli Aurelio De Laurentiis si espone circa la data di ripartenza del prossimo campionato - Spazio_Napoli : - 0Marcullo02 : RT @marcoconterio: ?? Aurelio De Laurentiis, presidente del #Napoli : 'Folle iniziare la #SerieA 2020/2021 già il 12 settembre' Il servizio… -