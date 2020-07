Muore alle sue nozze: ragazza di 25 anni deceduta al suo matrimonio (Di lunedì 13 luglio 2020) E’ successo a Mosca, dove Alexandra Erokhova stava festeggiando il giorno più importante della sua vita, quello del suo matrimonio quando è morta improvvisamente. Sono notizie che non si vorrebbero mai dare, un matrimonio finito in tragedia a causa della morte improvvisa della sposa. E’ successo a Mosca, dove nel corso del ricevimento delle proprie nozze, Alexandra Erokhova è stata colpita da morte improvvisa. La giovane venticinquenne aveva accidentalmente delle noci contenute in una torta, quella fetta le è stata fatale giacché Alexandra soffriva di una forma di allergia alle noci sin dall’infanzia. E’ stata aperta un’inchiesta per chiarire quanto accaduto. La tragedia si è consumata in un palazzo storico di Mosca, il Tsaritsyno, ... Leggi su bloglive

CHEfa71 : RT @fenice_risorta: Avrà scoperto prima della dipartita che forse erano utili??????? - giovannaconfal4 : RT @fenice_risorta: Avrà scoperto prima della dipartita che forse erano utili??????? - Fabio_DeBunker : #richardrose muore a soli 38 anni di #Covid_19 dopo aver detto no alle mascherine. Questo tragico episodio ci inseg… - HankHC91 : RT @LaMilanesiana: 'Il potere sta nel sopravvivere a chi muore. Noi siamo pronti a regnare. Bisognerebbe morire appena un po’ di più.' - An… - LaMilanesiana : 'Il potere sta nel sopravvivere a chi muore. Noi siamo pronti a regnare. Bisognerebbe morire appena un po’ di più.'… -

Ultime Notizie dalla rete : Muore alle Perde il controllo della moto: muore alle porte di Alberobello 21enne fasanese Canale7 Sposa mangia una fetta di torta al matrimonio e muore per choc anafilattico

Morta nel giorno del matrimonio a causa di uno shock anafilattico. La donna, Alexandra Erokhova, una 25enne russa era, infatti, allergica alle noci e ha iniziato a sentirsi male dopo aver mangiato una ...

Mangia la torta al matrimonio: sposa muore per shock anafilattico

La giovane è infatti allergica alle noci, contenute nel dolce servito alla cerimonia e ciò nonostante i suoi genitori avessero confermato le sue intolleranze al personale che ha seguito ...

Morta nel giorno del matrimonio a causa di uno shock anafilattico. La donna, Alexandra Erokhova, una 25enne russa era, infatti, allergica alle noci e ha iniziato a sentirsi male dopo aver mangiato una ...La giovane è infatti allergica alle noci, contenute nel dolce servito alla cerimonia e ciò nonostante i suoi genitori avessero confermato le sue intolleranze al personale che ha seguito ...