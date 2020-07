L’Imam Dicko: “Basta violenza, ma in Mali la lotta continua” (Di lunedì 13 luglio 2020) ROMA – Un appello ai dimostranti affinché si astengano da “qualsiasi tipo di violenza” ma anche un monito al potere costituito, perché la “lotta per il buongoverno, contro la corruzione endemica e per la rifondazione del Mali” continua, è stato rivolto dall’imam Mahmoud Dicko dopo tre giorni di proteste e disordini a Bamako. Leggi su dire

initalianews : Le proteste hanno causato la morte di 4 manifestanti antigovernativi. L’opposizione rifiuta l'offerta del president… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Mali: dopo le proteste, il presidente Keita scioglie la Corte costituzionale. L'imam Dicko fa appello alla calma https://t.… - repubblica : Mali: dopo le proteste, il presidente Keita scioglie la Corte costituzionale. L'imam Dicko fa appello alla calma - RedazioneLaNews : Religione e protesta, così l'imam 'sovranista' Dicko sfida il potere in Mali - marisabelm12 : RT @repubblica: Religione e protesta, così l'imam 'sovranista' Dicko sfida il potere in Mali -

